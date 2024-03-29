В Нидерландах написали о том, что Россия сделала запрос на экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ, ссылаясь на возможное налоговое мошенничество со стороны футболиста «Спартака». Сообщалось, что Промес надеется, что его выдадут России, и тогда он избежит тюрьмы в Нидерландах.

Как стало сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», информация из Нидерландов не соответствует действительности. По нашим данным, Россия не делала запрос на экстрадицию Промеса и не собирается этого делать, по крайней мере, в обозримом будущем.

Напомним, что в Нидерландах Квинси Промес получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам, но подал апелляции.

Промеса обрили налысо в тюрьме