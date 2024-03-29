В «Зените» заявили, что не забывают о Ренане

Александр Медведев, председатель правления питерского «Зенита» рассказал, что в клубе не забывают о тех, кто уходит из клуба в аренду. В том числе о молодом защитнике Роберте Ренане, у которого после года в Питере не получилось стать игроков основы. Теперь Ренан – игрок бразильского «Интернасьонала».

«В прогрессе Ренана мы не сомневаемся. Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся наряду с теми, кто есть в приоритетном списке трансферов», - говорит Медеведев «РБ Спорту», добавив, что отслеживается в том числе и Ренан.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал подробнее о том, почему у Ренана не получилось закрепиться в стане чемпиона России.