Юран: «Тренеры-спасатели недооценены общественностью»

Сергею Юрану, главному тренеру нижегородского «Пари НН» в тренерской карьере доводилось спасать некоторые коллективы от вылета. Специалист считает, что в современном футболе тренеры-спасатели очень сильно недооценены.

«Тренеры, которые вытаскивают команды с последних мест, к сожалению, недооценены широкой общественностью. Считается, что бороться за первые места труднее, нежели из ямы вылезать. Это не так», - приводит слова Юрана Sport24.

В прошлом сезоне Юран спас от вылета дивизионом ниже из РПЛ нижегородский «Пари НН». В сезоне текущем «горожане» идут на твёрдой позиции в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав по итогу 20 туров сезона 28 очков.

Ранее Юран допустил, что может переехать работать в Европу и бороться со своей будущей командой за чемпионство.