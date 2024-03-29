Россия может спасти Промеса от тюрьмы в Нидерландах

Квинси Промес находится под арестом в ОАЭ, и футболиста «Спартака» в обозримом будущем могут выдать Нидерландам. На родине Промес может столкнуться с правосудием – ранее спартаковец получил два тюремных срока (полтора года за нанесение ранений и шесть лет за контрабанду наркотиков). Решения не являются окончательными, ведь сторона Квинси подала апелляции.

Согласно информации De Telegraaf, Россия может спасти Промеса от нидерландской тюрьмы. Сообщается, что Россия подала запрос на экстрадицию Квинси, как и Нидерланды. Российский запрос связан с возможным налоговым мошенничеством со стороны футболиста.

Отмечается, что Промес надеется на экстрадицию именно в Россию.

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