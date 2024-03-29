Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» заявил, что Сергей Семак во главе сборной России может иметь успех.

- Кто может заменить Карпина и улучшить сборную?

- Мне кажется, Семак.

- Снова совмещение?

- Карпин же так работает. И сборная сейчас играет только в товарищеских встречах, так что тренер объективно не тратит на неё очень много времени.

- Почему именно Семак?

- У него большой опыт работы на высоком уровне и большой опыт побед. К сожалению, Карпин ничего не выигрывал. Только серебро в «Спартаке». Это важно для сборной. Иметь дух победителя.