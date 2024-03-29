Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» заявил, что Сергей Семак во главе сборной России может иметь успех.
- Кто может заменить Карпина и улучшить сборную?
- Мне кажется, Семак.
- Снова совмещение?
- Карпин же так работает. И сборная сейчас играет только в товарищеских встречах, так что тренер объективно не тратит на неё очень много времени.
- Почему именно Семак?
- У него большой опыт работы на высоком уровне и большой опыт побед. К сожалению, Карпин ничего не выигрывал. Только серебро в «Спартаке». Это важно для сборной. Иметь дух победителя.
Поставьте Карпина тренером зинита и у него будет куча титулов)
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