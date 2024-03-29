Промеса обрили налысо в тюрьме

Появилась информация о жизни нападающего «Спартака» Квинси Промеса в неволе. Как известно, в конце зимы футболиста задержали в ОАЭ за оставление места ДТП. Позже Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где он получил два тюремных срока. Теперь Квинси могут экстрадировать на родину.

Как сообщает De Telegraaf, в соответствии с правилами Промеса в тюрьме обрили налысо. Футболист находится в камере, которая рассчитана на шесть человек, однако людей там больше. Промес спит на одной из трёх двухъярусных кроватей, в то время как некоторым другим заключённым приходится спать на полу.

Стоит сказать, что Промес подал апелляции на оба тюремных срока (полтора года и шесть лет) в Нидерландах.