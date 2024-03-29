Юран может уехать тренировать в Европу

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ранее говорил, что через пару лет будет бороться со своим клубом за чемпионство. Сергей Николаевич в недавнем интервью ловко ушёл от вопроса о том, будет ли его борьба за чемпионство у руля «Спартака».

«Мечу в «Спартак»? Почему сразу туда? Сейчас я главный тренер «Пари НН», а у них есть Абаскаль, таком ключе говорить некорректно. А про чемпионство — почему все вдруг сразу решили, что это будет в России? Европа, почему нет?», - говорит Юран Sport24.

Свою тренерскую карьеру Юран начал ещё в далёком 2003 году, но по-настоящему о его тренерских способностях футбольный мир заговорил в 2020 году, когда его «Химки» вышли в РПЛ и финал Кубка России.

Юран: «Меня, кстати, и в четвёртый раз звали в «Химки»