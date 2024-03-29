Пономарёв назвал будущего чемпиона России

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА предположил, какой клуб станет чемпионом России по итогу сезона. А также порассуждал, за какие места будут бороться «армейцы».

«ЦСКА будет бороться за второе-третье место. На первое место клуб, скорее всего, претендовать не будет - далековато. Наверное, чемпионом станет «Зенит» с их хорошим подбором игроков. Это богатый клуб, может кого угодно купить», - говорит Пономарёв Betonmobile, добавив, что и судьи волей-неволей питерскому клубу помогают.

На данный момент «Зенит» вернул себе чистое первое место таблицы, 40 баллов у питерского клуба. ЦСКА же пока идёт на четвёртом месте, у команды 32 набранных очка. Отставание от третьего места составляет шесть баллов.