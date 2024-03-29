Юран рассказал об отношении к критике в прессе

Сергей Юран, главный тренер «Пари НН» рассказал о своём отношении к критике в СМИ.

«Я стараюсь не обращать внимание на критику, к журналистам отношусь с уважением, это тяжёлая работа. Раздражает, когда некоторые пытаются вытянуть какую-то «желтую» фигню, вот с такими персонажами я сразу прекращаю общаться, не в цирке же находимся», - говорит Юран порталу Sport24.

На данный момент, напомним, коллектив Юрана идёт заметно выше предсезонных ожиданий. У нижегородцев девятое место таблицы и 28 набранных очков, а отставание от пятого места – всего лишь четыре балла.

Ранее Юран признался, что искоренил мат из своей жизни, а также рассказал как борется с матом в своей команде.