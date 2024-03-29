Стоцкий признался, что хотел бы вернуться в родную «Балтику»

Дмитрий Стоцкий – бывший игрок полузащиты «Краснодара» и «Уфы» ныне защищает цвета нижегородского «Пари НН». 34-летний футболист признался, что хотел бы продолжить карьеру будучи игроком своего родного клуба – калининградской «Балтики».

«Остаётся два месяца контракта с «Пари НН», пока никаких предложений нет. Силы есть, желание есть дальше продолжать играть. А там видно будет. Загадывать не буду! С «Балтикой» не складывается пока, но это был бы неплохой вариант», - говорит Стоцкий телеканалу «Матч Премьер».

Отметим, что Стоцкий является уроженцем Калининграда. Он является воспитанником местной «Балтики», балтийская команда стала его первым клубом.