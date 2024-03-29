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«По ходу у меня тромб в лёгочной артерии»: Партнёр рассказал об общении с Уткиным в день его смерти

29 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

Сергей Меньшиков, генеральный директор Simple Sport, рассказал об общении с Василием Уткиным в последний день его жизни.

По словам Меньшикова, он с Василием Уткиным 20 марта должен был ехать в Казахстан на мероприятие для заработка денег для команды «Эгриси».

«За день до смерти Вася себя неважно чувствовал. Утром я написал, спросил: «Как дела? Как себя чувствуешь?» Он ответил, что чувствует себя ужасно», - сказал Меньшиков на видео, которое было опубликовано на канале «Эгриси» в YouTube.

«Вася мне перезвонил и сказал: «Мне что-то совсем нехорошо, нужно вызвать скорую». Спросил, какую скорую лучше вызвать. Он пожаловался на аритмию. Я сказал, чтобы он вызывал кардиологическую неотложку.   

Мы были постоянно на телефоне. Где-то через 15-20 минут Вася перезвонил, у него был очень испуганный голос. Яркое и неприятное воспоминание – Вася был напуган. Не буду говорить дословно, чтобы не было мата. Он сказал: «Всё очень страшно, по ходу у меня тромб в лёгочной артерии».

В конце разговора он собрался, сказал: «Всё, давай разруливай, видимо в Казахстан не едем». Он сказал, чтобы я был на связи с Андреем – это помощник и водитель Васи. Это был мой последний разговор с Васей.

Андрей общался с бригадой скорой помощи, они сказали: «Не переживайте, всё будет нормально». Потом Васю увезли в реанимацию. Даже в тот момент я не понимал всей серьёзности ситуации. У меня у самого были проблемы с аритмией, и я знал, что в реанимации сердечный ритм выравнивают. Также я знал, что расширяют сосуд, чтобы тромб прошёл. Мы списывались с Андреем. На протяжении часа, может полутора, он говорил, что врачи ничего не говорят. А потом он звонит и говорит: «Серёж, Вася умер», - рассказал Меньшиков.

Василия Уткина не стало 19 марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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