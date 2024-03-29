Зырянов: Успех сборной России на Евро-2008 – больше случайность

Бывший игрок сборной России Константин Зырянов высказался по поводу успешного выступления команды на Евро-2008. Как известно, российская сборная на том турнире завоевала бронзу, дойдя до полуфинала.

- Это была случайность или команда была настолько сильная?

- Вы знаете, 2008 год он вообще для российского спорта выдался приличным. ЦСКА выиграл Евролигу, в хоккее мы выиграли чемпионат мира. Потом Евро, выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Этот год был такой специфический, дал импульс. Тем более сборной, где костяк составляли игроки «Зенита», которые выиграли тот Кубок УЕФА. Конечно, на Евро всё так выплеснули, и это позволило взять нам кое-что.

Но больше всё-таки я скажу, что это случайность. Потому что если бы была закономерность, мы бы и дальше так побеждали. И если взять отборочный цикл, когда нам повезло, когда хорваты обыграли англичан на выезде, хотя англичан устраивала ничья, - сказал Зырянов в программе «СБГ Шоу».