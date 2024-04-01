Эмблема «Ливерпуля», талисман «Бенфики», попугай на поле: Как птицы связаны с футболом

1 апреля отмечается не только День смеха, но и Международный день птиц. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как птичья тематика перекликается с футболом.

Ряд клубов имеет в лице птиц талисманов. Широко известно прозвище «орлы», которая носит «Бенфика». Также орлы изображены на эмблемах «Лацио», «Айнтрахта», «Витесса». Много «птичьей темы» и в английском футболе – об этом далее.

Птицами украшены эмблемы «Суонси» (лебедь), «Шеффилд Уэнсдей» (сова), «Вест Бромвич» (дрозд), «Брайтон» (чайка), «Норвич» (канарейка), «Кристал Пэлас» (и снова орёл). У «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» тоже есть пернатые на логотипах.

Жар-птица Жаришка была выбрана официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу, который прошёл в России в 2021 году. Ещё новая форма сборной России по футболу по траве вдохновлена образом жар-птицы. В ней команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0.

Бывает так, что птицы вмешиваются непосредственно в ход событий на футбольном поле. В прошлом году такая коллизия случилась во время одного из матчей молодёжного португальского чемпионата между «Эштрелой» и «Эшторилом». Большой попугай ара приземлился на газон и стал важно по нему расхаживать. Попытки работников стадиона поймать своенравную птицу в куртку не увенчались успехом. Ара в итоге улетел сам.

В Бразилии три года назад было дело, что птица отложила яйцо на футбольном поле. Кайенская пигалица вмешалась в игру между командами «Наутико» и «Вера Крус» в матче первенства штата Пернамбуку. Яйцо унесли за пределы поля, и матч продолжился.

Подобные курьёзы происходили и в российском футболе. В 2019 году защитник «Шинника» Виталий Цховребов неумышленно сбил птицу мячом во время матча Первой лиги с «Тюменью». Пернатый не ожидал такого подвоха и сначала упал на газон, а затем оклемался и улетел прочь.

Несчастливый конец подобной истории был летом 2018 года в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» и американского «Сан-Хосе Эртквейкс». Выступавший тогда за «красных дьяволов» Маттео Дармиан попал по птице мячом, и она погибла.

В Уругвае агрессором как-то выступила сама птица. В кубковом матче на уровне региональных лиг она напала на лайнсмена Нэнси Риполь. Судья даже получила травму руки, но вроде ничего серьёзного. Флажок помог ей отбить атаку.

Кирилл Иванцов