Павлюченко сделал уверенный прогноз на матч «Динамо» - «Ростов»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 22-го тура Премьер-лиги между московским «Динамо» и «Ростовом».

«Сегодня мне очень нравится «Динамо». Физически хорошо выглядят. За тройку они борются точно, поэтому считаю их фаворитом в этом матче. Думаю, они однозначно переиграют «Ростов», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а подопечные Валерия Карпина – десятое.