Титов: «Динамо» должно уверенно побеждать «Ростов»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался насчет матча 22-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и «Ростовом».
«Динамо» в атакующем плане в полном порядке, много создает моментов. Динамовцы должны уверенно побеждать. Качество состава у них выше, чем у команды Карпина. Ставлю на «Динамо» с форой (-1)», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Встреча «Динамо» и «Ростова» состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» в пятницу, 29 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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