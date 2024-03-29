Титов: «Динамо» должно уверенно побеждать «Ростов»

«Динамо» в атакующем плане в полном порядке, много создает моментов. Динамовцы должны уверенно побеждать. Качество состава у них выше, чем у команды Карпина. Ставлю на «Динамо» с форой (-1)», - передает слова Титова «РБ Спорт».