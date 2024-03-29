Непомнящий назвал небольшого фаворита в матче «Динамо» - «Ростов»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о поединке между московским «Динамо» и «Ростовом» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Фаворита в этом матче нет. Обе команды на ходу. «Динамо» и «Ростов» нащупали свою игру. Небольшой фаворит «Динамо», так как «бело-голубые» играют на своем поле», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Матч «Динамо» против «Ростова» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 29 марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по столичному времени. На данный момент «бело-голубые» занимают третье место в таблице, а команда Карпина – десятое.