Зырянов: «Зенит» купил «Баварию»? Это смешно»

«Читал ли истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»? Да, читал. Обсуждалось ли это в команде? Нет. Это смешно. Вы представляете купить «Баварию». «Зенит» и купить «Баварию», - высказался Константин в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу».