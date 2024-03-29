Зырянов: «Зенит» купил «Баварию»? Это смешно»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на мнение, что «сине-бело-голубые» и мюнхенская «Бавария» могли сыграть договорные матчи в Кубке УЕФА сезона-2007/2008.
«Читал ли истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»? Да, читал. Обсуждалось ли это в команде? Нет. Это смешно. Вы представляете купить «Баварию». «Зенит» и купить «Баварию», - высказался Константин в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу».
Напомним, что «Зенит» оказался сильнее «Баварии» по сумме двухматчевого противостояния. В первом поединке была зафиксирована ничья (1:1), а в ответном питерцы разгромили соперника со счетом 4:0.
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