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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макаров: «Уровень РПЛ падает с каждым годом»

29 Марта 2024 • 13:09 Комментировать

Хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров высказался о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«Наш уровень падает с каждым годом. Когда нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты растёшь. А здесь мы играем между собой», - передает слова российского полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА дисквалифицировали российские сборные клубы.

После 20 туров Премьер-лиги «Динамо» занимает третье место, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Макаров
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