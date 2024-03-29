Макаров: «Уровень РПЛ падает с каждым годом»

«Наш уровень падает с каждым годом. Когда нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты растёшь. А здесь мы играем между собой», - передает слова российского полузащитника «Чемпионат».