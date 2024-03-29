Макаров: «Уровень РПЛ падает с каждым годом»

Хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров высказался о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.
«Наш уровень падает с каждым годом. Когда нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты растёшь. А здесь мы играем между собой», - передает слова российского полузащитника «Чемпионат».
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА дисквалифицировали российские сборные клубы.
После 20 туров Премьер-лиги «Динамо» занимает третье место, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на два балла.
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