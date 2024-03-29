Матвеев: «Урал» может прервать неудачную серию в матче со «Спартаком»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев высказался относительно поединка против московского «Спартака» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
«Шансы прервать неудачную серию в РПЛ в матче со «Спартаком» у «Урала» есть. Команда плодотворно потрудилась во время паузы, поэтому будем с оптимизмом смотреть в будущее», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Матч «Спартака» и «Урала» состоится в субботу, 30 марта. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают шестое место, а гости – 13-е.
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