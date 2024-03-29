Президент «Урала»: «Мне Черышев не интересен»

Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», дал новый комментарий по поводу возможного подписания полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен», - передает слова руководителя Sport24.

В нынешнем сезоне Серии Б 33-летний полузащитник провел восемь матчей, в которых получил желтую карточку. В составе итальянского коллектива российский хавбек выступает с августа 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между Черышевым и «Венецией» рассчитан до конца июня 2024 года. Его рыночный ценник – 700 тысяч евро.