Бубнов дал прогноз на точный счёт в матче «Крылья Советов» - «Зенит»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о матче 22-го тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом».

«0:2. «Зенит» здесь фаворит: команда сильнее по составу, мотивирована, поскольку очки терять нельзя. «Крылья» постараются оказать сопротивление, но не думаю, что это как-то отразится на счёте», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» состоится завтра, 30 марта, на стадионе в Самаре. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. По итогам 20 туров хозяева занимают восьмое место, а гости – первое.