Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Ростов»

В первом матче 22-го тура чемпионата России московское «Динамо» на своем поле сыграет против екатеринбургского «Урала». Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. По игре ростовчане не превосходят соперника, в обороне силы равны, а в атаке «бело-голубые» предпочтительнее. Не стоит сбрасывать со счетов фактор поля и то, что тренеры «Ростова» были задействованы в сборной», - приводит слова Александра Sportbox.

«Динамо» примет «Ростов» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают третье место в таблице, а гости находятся на десятой.