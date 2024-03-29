Юран: «Меня, кстати, и в четвёртый раз звали в «Химки»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своем уходе с постав наставника подмосковных «Химок».

Специалист отметил, что у него нет никакой версии, почему так произошло, так его просто пригласили в кабинет к руководству и сразу задали вопрос о расторжении контракта.

«Я не стал задавать вопросов. Меня, кстати, и в четвертый раз звали в «Химки», спустя короткое время после моего ухода», - приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, что 54-летний специалист трижды возглавлял подмосковный клуб. Последний раз он прекратил с ним сотрудничество в августе прошлого года. Он продержался на посту шесть месяцев.