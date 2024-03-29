Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил борьбу московских команд за чемпионство.

- Вам нравится «Локомотив» на старте весеннего отрезка сезона?

- Наверное, «Локомотив» ещё может включиться в чемпионскую борьбу. Команда приятно напоминает о себе стилем и результатом.

- А «Динамо»?

- Первый тайм в их очном матче подтвердил то, что «Динамо» будет догонять «Зенит» и «Краснодар». Но второй тайм показал, что «Локо» еще создаст здоровую конкуренцию и интригу.

- А «Спартак»?

- Я бы не стал отказываться от них. «Спартак» – непонятный организм. Невозможно что-то прогнозировать.