Юран ответил, возьмёт ли Мостового на стажировку

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал, готов ли он взять на стажировку Александра Мостового.
«Я бы не сказал, что мы друзья. Сашка - футбольный человек. Может, у него получится стать тренером. Если захочет к нам на стажировку - пожалуйста, пусть приезжает», - приводит слова наставника Sport24.
После 20 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 28 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Пари НН» на выезде встретится с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Бан пользователя