В «Спартаке» не вышло: как Кофрие и Николсон «топят» «Клермон» во Франции

Бывший защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие и действующий форвард «красно-белых» Шамар Николсон сейчас выступают за французский «Клермон». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобраться, как спартаковцы проявляют себя в новой команде.

Максимилиано Кофрие (27 лет)

Кофрие покинул «Спартак» в августе 2022 года, отправившись в аренду в «Клермон». Стоит сказать, что бельгиец сразу стал демонстрировать качественную игру и стал железным игроком стартового состава «красно-синих». Нельзя не отметить, что по ходу первого сезона во Франции Кофрие несколько раз был признан лучшим игроком месяца в «Клермоне». Сезон-2022/23 полностью убедил французов в целесообразности полноценного трансфера, и летом 2023 года клуб выложил за него три с половиной миллиона евро «Спартаку». Для россиян этот трансфер стал мега успешным, ведь Кофрие не смог себя проявить в «Спартаке», а столичный клуб после продажи игрока остался в плюсе на миллион евро.

Если кто-то из болельщиков «Спартака» следит за игрой «Клермона» в этом сезоне, то они узнали старого доброго Кофрие, который после выдающегося прошлого розыгрыша сейчас выглядит совсем неубедительно. В текущей кампании защитник провёл всего 15 матчей в чемпионате Франции и забил один гол. В нескольких встречах Кофрие был заменён сразу после перерыва, а иногда и вовсе не попадал в состав. В новом сезоне у бельгийца просели показатели отборов, единоборств и верховой борьбы. Кроме того, Кофрие дважды досрочно заканчивал матч, получая прямую красную карточку.

Шамар Николсон (27 лет)

Ямайский форвард присоединился к «Клермону» на правах аренды только в сентябре прошлого года. За это время он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором трёх результативных передач. Отметим, что Николсон, несмотря на неубедительную статистику, является игроком основного состава «красно-синих». Из 22 матчей нападающий 17 раз выходил в основе, четыре раза появился на скамейке и лишь одну игру провёл полностью в запасе.

Стоит сказать, что Николсон является тем футболистом «Клермона», который чаще остальных не реализует голевые моменты, но при этом форвард всё равно проявляет себя неплохо на фоне других игроков французского коллектива.

Впрочем, нельзя всё скидывать на Кофрие или Николсона, ведь сам «Клермон» проводит ужасный сезон, занимая последнее место в турнирной таблице. Конечно, у команды ещё есть шансы на спасение, ведь вполне реально отыграть шесть очков за восемь туров до конца сезона.

Если Кофрие перешёл в «Клермон» на постоянной основе, то судьба Николсона пока неизвестна. В «Спартаке» ямаец неплохо себя проявлял, когда получал редкие шансы от Гильермо Абаскаля, но испанский специалист был против нахождения в команде Николсона. Возможно, у игрока с тренером возник конфликт или стороны просто не сошлись характерами, но ближайшим летом, скорее всего, Абаскаль отправится в свободное плавание, а это значит, что Николсон может получить ещё один шанс в России.

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