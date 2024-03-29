Мостовой назвал тренера, к которому готов поехать на стажировку

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной стажировке у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.
«С удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку. Пообщались бы с Серёгой и вспомнили свои лучшие молодые годы. Был бы рад приехать ещё в раз в красивый Нижний Новгород», - передает слова начинающего специалиста «Чемпионат».
Юран занял пост главного тренера нижегородского коллектива в апреле прошлого года. После 20 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 28 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
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