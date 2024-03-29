Мостовой назвал тренера, к которому готов поехать на стажировку

«С удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку. Пообщались бы с Серёгой и вспомнили свои лучшие молодые годы. Был бы рад приехать ещё в раз в красивый Нижний Новгород», - передает слова начинающего специалиста «Чемпионат».