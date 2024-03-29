В состав «Спартака» возвращается полузащитник

Легионер московского «Спартака» Хесус Медина вернулся в общую группу. По информации журналистов Metaratings.ru, 26-летний парагваец может принять участие в предстоящей встрече 22-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».

Матч состоится в субботу, 30 марта, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Медина принял участие в 15 поединках. На счету полузащитника два забитых мяча. После 20 туров чемпионата страны «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице.