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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В состав «Спартака» возвращается полузащитник

29 Марта 2024 • 11:22 Комментировать

Легионер московского «Спартака» Хесус Медина вернулся в общую группу. По информации журналистов Metaratings.ru, 26-летний парагваец может принять участие в предстоящей встрече 22-го тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».

Матч состоится в субботу, 30 марта, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Медина принял участие в 15 поединках. На счету полузащитника два забитых мяча. После 20 туров чемпионата страны «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице.

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