«Если команда победит «Ростов», то подтвердит свои чемпионские амбиции. Я посмотрел на календарь «Динамо» – концовка очень серьезная. Важно, чтобы до конца чемпионата команда находилась наверху и не теряла очки. На закуску как раз остаются все самые тяжёлые соперники. В последнем туре игра с «Краснодаром» на выезде, а незадолго до этого игра с «Зенитом». Все решится в последних турах», - сказал Петрушин.