Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
«Если команда победит «Ростов», то подтвердит свои чемпионские амбиции. Я посмотрел на календарь «Динамо» – концовка очень серьезная. Важно, чтобы до конца чемпионата команда находилась наверху и не теряла очки. На закуску как раз остаются все самые тяжёлые соперники. В последнем туре игра с «Краснодаром» на выезде, а незадолго до этого игра с «Зенитом». Все решится в последних турах», - сказал Петрушин.
Матч «Динамо» - «Ростов» состоится сегодня, 29 марта, начало – 19:30 мск.
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