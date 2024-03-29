Тошич отреагировал на возвращение Дзагоева в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о возвращении Алана Дзагоева в «армейский» клуб. Бывший игрок будет работать селекционером.
«Я очень рад, что Дзагоев вернулся в ЦСКА, ведь это его место и его команда. Он всё очень хорошо знает в ЦСКА и его опыт, знания будут полезны. Алан сможет помочь селекции клуба», - передает слова Тошича «Чемпионат».
Напомним, что Алан выступал за «армейский» коллектив с 2008 по 2022 год. В составе московского клуба полузащитник поучаствовал в 395 поединках, записав на свой счет 77 забитых мячей и 93 голевые передачи.
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