Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Ростовом».
«Если динамовцы победят, то подтвердят свои чемпионские амбиции. Если проиграют, то будут бороться за второе или третье место. Хотя для меня это не борьба. Место одно – первое. Разницы между другими местами нет. «Краснодар» тоже не выдержал гонку с «Зенитом». Ведь не просто так тренера поменяли. Видимо, команда успокоилась, поэтому и возобновила сезон потерей очков и результатов», – сказал Силкин.
Матч «Динамо» и «Ростова» пройдет сегодня, 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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