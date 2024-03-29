«Если динамовцы победят, то подтвердят свои чемпионские амбиции. Если проиграют, то будут бороться за второе или третье место. Хотя для меня это не борьба. Место одно – первое. Разницы между другими местами нет. «Краснодар» тоже не выдержал гонку с «Зенитом». Ведь не просто так тренера поменяли. Видимо, команда успокоилась, поэтому и возобновила сезон потерей очков и результатов», – сказал Силкин.