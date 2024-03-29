Гранат рассказал, чего ждёт от матча «Динамо» - «Ростов»

Экс-игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем поединке между «бело-голубыми» и «Ростовом» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Матч «Динамо» - «Ростов» - один из самых интересных в туре. Эти команды наиболее играющие, с интересными тренерами. Надеюсь, нас будет ждать увлекательная игра», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Встреча «Динамо» и «Ростова» откроет программу 22-го тура чемпионата России. Поединок состоится сегодня, 29 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

После 20 туров «бело-голубые» занимают третье место в таблице, а гости находятся на десятой позиции.