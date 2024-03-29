Корнеев: «В «Спартаке» нет лидера, который может взять за ухо других игроков»

«В «Спартаке» лидера нет. Джикия мог бы им быть, но он не играет. Лидер должен за ухо взять и показать, что надо делать по‑другому. Пока таких лидеров нет», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».