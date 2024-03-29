Корнеев: «В «Спартаке» нет лидера, который может взять за ухо других игроков»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мыслями об игре столичного «Спартака» в преддверии поединка против екатеринбургского «Урала» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.
«В «Спартаке» лидера нет. Джикия мог бы им быть, но он не играет. Лидер должен за ухо взять и показать, что надо делать по‑другому. Пока таких лидеров нет», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что по итогам 20 туров чемпионата России «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице. Матч «Спартака» и «Урала» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 30 марта. Начало – 19:00 мск.
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