Корнеев вынес приговор «Крыльям» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о предстоящем противостоянии самарских «Крыльев Советов» и петербургского «Зента» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» - большой фаворит. Если вспомнить о том, как усилился «Зенит», мне кажется, у «Крыльев» нет шансов. У «Зенита» исполнители совсем другого ранга, класса», - поведал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Крылья Советов» - «Зенит» состоится в субботу, 30 марта. Стартовый свисток запланирован в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости – первое.