Игрок «Динамо»: «Накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов»

Хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов. Думаешь: «Блин, это же мечта, и она была так близко». Но… Такое время сейчас. Надеюсь, когда-то мы почувствуем это все вместе», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФИ и ФИФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает третье место после 20 сыгранных туров. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на два балла.