Макаров: «Для «Динамо» очень важен матч с «Ростовом»

Хавбек столичного «Динамо» Денис Макаров поделился мыслями о предстоящей встрече с «Ростовом» в рамках 22-го тура чемпионата России.
«Ростов» - очень хорошая команда. У них поставлен футбол, поэтому всегда тяжело играть - и у них, и у нас. Ожидаю хорошей игры. Для нас это важный матч, потому что можем зацепиться за медали», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
Поединок «Динамо» и «Ростова» пройдет сегодня, 29 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место, а гости находятся на десятом.
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