Макаров: «Для «Динамо» очень важен матч с «Ростовом»

«Ростов» - очень хорошая команда. У них поставлен футбол, поэтому всегда тяжело играть - и у них, и у нас. Ожидаю хорошей игры. Для нас это важный матч, потому что можем зацепиться за медали», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».