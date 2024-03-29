Колосков рассказал, кто победит в матче «Локомотива» и «Краснодара»

Футбольный функционер Вячеслав Колосков поделился мыслями касательно предстоящего поединка между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотиву» и «Краснодару» позарез нужны очки, поэтому здесь ждем боевую игру. Кто лучше подготовится, тот и выиграет», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Матч состоится на московском стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 31 марта. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени.

По итогам 20 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Краснодар» находится на второй строчке.