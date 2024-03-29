Желудков поделился прогнозом на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков поделился мыслями о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и «Крыльями Советов» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» способен победить уверенно. Самарцы в этом году не показывают уверенной игры, а петербуржцы это демонстрируют. Если «Зенит» покажет свою игру, то наберет три очка», - передает слова Желудкова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Самаре в субботу, 30 марта, начало – 14:00 мск. По итогам 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, а «Крылья» занимают восьмую строчку.