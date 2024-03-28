Федотов назвал игрока из РПЛ, доставляющего больше всего проблем

Игорь Федотов, главный тренер московского ЦСКА назвал футболиста, против которого его команде сложнее всего играть.

«Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним «Краснодар» один, без него уже, можно сказать, совсем другой», - говорит Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Джон Кордоба в этом сезоне оформил 12 голов в 22 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Также 30-летний колумбиец отметился четырьмя голевыми передачами, его клуб идёт на втором месте РПЛ с 39 баллами.

Ранее один авторитетный портал назвал самых дорогостоящих футболистов РПЛ, в список которых Кордоба, разумеется, попал.