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Федотов назвал игрока из РПЛ, доставляющего больше всего проблем

28 Марта 2024 • 23:33 Комментировать

Игорь Федотов, главный тренер московского ЦСКА назвал футболиста, против которого его команде сложнее всего играть.

«Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним «Краснодар» один, без него уже, можно сказать, совсем другой», - говорит Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Джон Кордоба в этом сезоне оформил 12 голов в 22 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Также 30-летний колумбиец отметился четырьмя голевыми передачами, его клуб идёт на втором месте РПЛ с 39 баллами.

Ранее один авторитетный портал назвал самых дорогостоящих футболистов РПЛ, в список которых Кордоба, разумеется, попал.

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