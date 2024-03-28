Гацкан считает, что после зимы «Ростов» стал сбалансированным

Легенда «Ростова», бывший полузащитник дончан Александр Гацкан отметил, что минувшей зимой клуб отлично поработал на трансферном рынке и получил сбалансированный состав.

«Команда очень хорошо поработала на сборах, хорошо укомплектовалась, в команду пришли очень качественные игроки. Благодаря этому у «Ростова» появился баланс как впереди, так и в обороне», - делится Гацкан с «Чемпионатом».

Отметим, что «Ростов» в рамках РПЛ победил в двух первых матчах весны. Сначала дончане дома обыграли «Крылья Советов» (2:0), а после снова дома в южном дерби превзошли «Краснодар» (2:1). На данный момент у клуба уже 27 баллов и чистое 10 место.