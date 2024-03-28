Макаров: «У Слуцкого неплохо получается веселить людей, особенно с Дзюбой»

Денис Макаров, полузащитник московского «Динамо» ранее был игроком казанского «Рубина», где тренировался и выступал под руководством Леонида Слуцкого. Ближе к концу 2022 года Леонид Викторович «Рубин» покинул и взял паузу в тренерской карьере, которая продлилась более года. Это время он использовал в том числе, чтобы сниматься в разных комедийных шоу, где его коллегой часто выступал форвард «Локомотива» Артём Дзюба.

Макаров оценил способность главного тренера «Шанхай Шеньхуа» веселить людей.

«Смотрел это, мне было интересно. Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артёмом», - говорит Макаров для «Чемпионата».

Отметим, что у руля китайского клуба Слуцкий уже взял первый трофей – Суперкубок Китая.