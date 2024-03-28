Терёхин назвал преимущество «Динамо» в чемпионской гонке с «Зенитом»

Олег Терёхин, бывший российский футболист столичного «Динамо» назвал один из факторов преимущества «бело-голубых» над питерским «Зенитом» в чемпионской гонке, которая, вероятно, развернётся оставшейся весной между командами.

«Зенит», «Краснодар и «Динамо» идут рядом. У «Зенита» еще матчи на выезде с «Динамо» и «Краснодаром». Всё ещё возможно», - говорит Терёхин «Газете.Ру».

Напомним, «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Краснодар» с 39 баллами второй, а «Динамо», имея 38 баллов, идёт на третьей позиции.

В грядущем туре «Динамо» примет «Ростов», «Зенит» отправится на выезд к «Крыльям» в Самару, а «Краснодар» сыграет тяжелейший выездной матч с «Локомотивом».

Ранее Терёхин объяснил, почему в грядущем матче с дончанами динамовцы - фавориты.