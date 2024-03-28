Власти рассказали о степени готовности нового стадиона «Факела»

Александр Гусев, глава Воронежской области оценил степень готовности нового стадиона «Факела». На нём команда будет играть во время реконструкции «Центрального стадиона профсоюзов».

«Объект готов более чем на 70%, стройку проверял лично. Стройку подрядчик обещает закончить в июне полностью. На 90% завершена чистовая отделка внутренних помещений», - гласит пост телеграм-канала Гусева.

Как добавил губернатор, уже началось благоустройство и ограждение территории комплекса.

Напомним, на данный момент «Факел» идёт на 11 месте в РПЛ. У клуба после 20 туров 25 очков и 11 место, а отрыв от зоны вылета превосходный – 11 очков.