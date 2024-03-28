Артур Нигматуллин: «Севикяну в Венгрии нужно время»

Минувшей зимой Эдгар Севикян покинул «Пари НН», где играл вместе с Артуром Нигматуллиным и присоединился к венгерскому топ-клубу – «Ференцварошу». Нигматуллин рассказал, что Севикяну для обретения стабильности и улучшения выступлений в новом клубе нужно главное – время.

«Переход в новый клуб, бытовые какие-то моменты, плюс привыкание к чемпионату, к тренеру - на это всё время нужно. Тем более он в хорошей, крепкой европейской команде, где высокая конкуренция», - говорит Нигматуллин Metaratings.

Артур добавил, что в «Пари НН» взлёт Севикяна также был не стремительным, а постепенным. Например, в прошлом сезоне о нём мало кто говорил.

22-летний футболист сыграл пока что за «Ференцварош» только в четырёх официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.