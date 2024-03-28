Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Артур Нигматуллин: «Севикяну в Венгрии нужно время»

28 Марта 2024 • 19:38 Комментировать

Минувшей зимой Эдгар Севикян покинул «Пари НН», где играл вместе с Артуром Нигматуллиным и присоединился к венгерскому топ-клубу – «Ференцварошу». Нигматуллин рассказал, что Севикяну для обретения стабильности и улучшения выступлений в новом клубе нужно главное – время.

«Переход в новый клуб, бытовые какие-то моменты, плюс привыкание к чемпионату, к тренеру - на это всё время нужно. Тем более он в хорошей, крепкой европейской команде, где высокая конкуренция», - говорит Нигматуллин Metaratings.

Артур добавил, что в «Пари НН» взлёт Севикяна также был не стремительным, а постепенным. Например, в прошлом сезоне о нём мало кто говорил.

22-летний футболист сыграл пока что за «Ференцварош» только в четырёх официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Артур Нигматуллин Эдгар Севикян Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 «Барселона» решила продать известного форварда
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Барселона» решила продать известного форварда
Спортивные новости
Плющев отреагировал на уход Федотова из ЦСКА Кожевников отреагировал на назначение Воробьёва в ЦСКА Плющев удивлен назначением Воробьева в ЦСКА Бывший главный тренер «Авангарда» верит в выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин дал прогноз на исход серии «Спартак» – «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.03.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.77 3.90 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
19:44 · Россия. Премьер-лига
Власти рассказали о степени готовности нового стадиона «Факела»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: я бы пригласил в «Динамо» Месси и Роналду
19:38 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Севикяну в Венгрии нужно время»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин рассказал, кто мотивирует его следить за Серией А
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не исключил возможное увольнение Абаскаля после матча с «Уралом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, почему в сборную России вызываются вратари «Спартака»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Уралу» некуда отступать, а «Спартак» рвётся к медалям»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, кому бы пригодился Денис Черышев
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Шерифу» предлагали кандидатуру Черевченко слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» 18 лет не обыгрывали дома «Зенит» в рамках РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Игнатов рассказал о своей мечте
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке
18:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
18:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: Хотел бы, чтобы мой удар с левой был как у Месси
18:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» допускают переговоры с Черышевым
Все новости
Рекомендуем