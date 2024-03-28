Артур Нигматуллин рассказал, кто мотивирует его следить за Серией А

Артур Нигматуллин, голкипер нижегородского «Пари НН» признался, что особенно внимательно следит за итальянской Серии А благодаря игроку из России, который в этом топовом чемпионате выступает. И имя его – Алексей Миранчук.

«Я итальянский чемпионат из-за Алексея смотрю, очень пристально слежу. Он за свой клуб недавно ассист сделал, действительно за него рад был, он очень нравится как футболист. Такой техничный, тонкий и плюс играет на высоком уровне», - говорит Нигматуллин для Metaratings.

Напомним, что начало сезона у Миранчука не задалось, лишь с декабря он начал регулярно выходить играть в составе бергамасков, оформлять голевые действия и делать разницу.