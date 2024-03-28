Кафанов рассказал, почему в сборную России вызываются вратари «Спартака»

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России рассказал, почему в национальную команду приглашаются голкиперы из московского «Спартака». На минувший мартовский сбор таким был Александр Максименко.

«Если бы за «Спартак» сейчас играл Саша Селихов, то большая вероятность, что он был бы вызван в сборную», - говорит Кафанов телеканалу «Матч ТВ».

Просто «Спартак», добавляет Кафанов, играет в стиле, что очень соответствует философии игры Валерия Карпина. Поэтому при прочих равных условиях предпочтение в сборной всегда отдаётся вратарям «красно-белых».

«При условии, что он, конечно, хорошо за свой клуб играет», - заключил Кафанов.

Максименко не успел сыграть за сборную на минувшем сборе. Матч против команды Парагвая был отменён, а в игре против сборной Сербии (4:0) ворота защищал Матвей Сафонов.

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