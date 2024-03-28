Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов рассказал, почему в сборную России вызываются вратари «Спартака»

28 Марта 2024 • 19:13 Комментировать

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России рассказал, почему в национальную команду приглашаются голкиперы из московского «Спартака». На минувший мартовский сбор таким был Александр Максименко.

«Если бы за «Спартак» сейчас играл Саша Селихов, то большая вероятность, что он был бы вызван в сборную», - говорит Кафанов телеканалу «Матч ТВ».

Просто «Спартак», добавляет Кафанов, играет в стиле, что очень соответствует философии игры Валерия Карпина. Поэтому при прочих равных условиях предпочтение в сборной всегда отдаётся вратарям «красно-белых».

«При условии, что он, конечно, хорошо за свой клуб играет», - заключил Кафанов.

Максименко не успел сыграть за сборную на минувшем сборе. Матч против команды Парагвая был отменён, а в игре против сборной Сербии (4:0) ворота защищал Матвей Сафонов.

Кафанов аргументировал вызов Лодыгина на мартовский сбор 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Александр Максименко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 «Барселона» решила продать известного форварда
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Барселона» решила продать известного форварда
Спортивные новости
Плющев отреагировал на уход Федотова из ЦСКА Кожевников отреагировал на назначение Воробьёва в ЦСКА Плющев удивлен назначением Воробьева в ЦСКА Бывший главный тренер «Авангарда» верит в выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин дал прогноз на исход серии «Спартак» – «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.03.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.77 3.90 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
19:44 · Россия. Премьер-лига
Власти рассказали о степени готовности нового стадиона «Факела»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: я бы пригласил в «Динамо» Месси и Роналду
19:38 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Севикяну в Венгрии нужно время»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин рассказал, кто мотивирует его следить за Серией А
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не исключил возможное увольнение Абаскаля после матча с «Уралом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Кафанов рассказал, почему в сборную России вызываются вратари «Спартака»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Уралу» некуда отступать, а «Спартак» рвётся к медалям»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, кому бы пригодился Денис Черышев
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Шерифу» предлагали кандидатуру Черевченко слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» 18 лет не обыгрывали дома «Зенит» в рамках РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Игнатов рассказал о своей мечте
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» купил рекламу на улицах Калининграда, горожане в шоке
18:32 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
18:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: Хотел бы, чтобы мой удар с левой был как у Месси
18:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» допускают переговоры с Черышевым
Все новости
Рекомендуем