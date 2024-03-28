Булыкин рассказал, кому бы пригодился Денис Черышев

Летом полузащитник атаки «Венеции» Денис Черышев, вероятно, станет свободным агентом и, если не завершит карьеру, будет искать для себя новые варианты трудоустройства.

Дмитрий Булыкин, бывший форвард сборной России, а теперь эксперт считает, что Денис мог бы пригодиться тем клубам РПЛ, которые идут во второй половине турнирной таблицы.

«Денис играл на высоком уровне, российские клубы могут попробовать его взять тем более, что клубам из нижней части РПЛ Черышев бы пригодился. Вопрос в зарплате и его физическом состоянии», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Ранее по поводу Черышева ответили в «Пари НН».