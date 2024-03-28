Алексей Попов рассказал, чего не хватает Зиньковскому

Алексей Попов, бывший лидер пермского «Амкара» отреагировал на последние новости, в которых Антона Зиньковского называют заменой форварда «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, что Промес на данный момент сидит в тюрьме в ОАЭ и не может помочь «красно-белым» в грядущих матчах РПЛ.

«Зиньковский - игрок с хорошим пасом, способен найти голову Соболева, у него хороший удар, но у нет у него лидерских качеств. Как крайний полузащитник он оправдывает ожидания, как лидер команды — нет», - говорит Попов Legalbet.

В этом сезоне Антон сыграл за «Спартак» суммарно в 27 матчах, в которых четырежды отличился голом и один раз – ассистом.