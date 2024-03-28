Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов рассказал, чего не хватает Зиньковскому

28 Марта 2024 • 17:22 Комментировать

Алексей Попов, бывший лидер пермского «Амкара» отреагировал на последние новости, в которых Антона Зиньковского называют заменой форварда «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, что Промес на данный момент сидит в тюрьме в ОАЭ и не может помочь «красно-белым» в грядущих матчах РПЛ.

«Зиньковский - игрок с хорошим пасом, способен найти голову Соболева, у него хороший удар, но у нет у него лидерских качеств. Как крайний полузащитник он оправдывает ожидания, как лидер команды — нет», - говорит Попов Legalbet.

В этом сезоне Антон сыграл за «Спартак» суммарно в 27 матчах, в которых четырежды отличился голом и один раз – ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Попов Антон Зиньковский ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 «Барселона» решила продать известного форварда
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода
Спортивные новости
Плющев удивлен назначением Воробьева в ЦСКА Бывший главный тренер «Авангарда» верит в выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин дал прогноз на исход серии «Спартак» – «Металлург» Кожевников: «Сезон у ЦСКА провальный» Плющев: «Результаты ЦСКА в этом сезоне – нонсенс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
18:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатов назвал свои лучшие футбольные качества
17:57 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы надеемся дать бой «Зениту»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Предложение «Оренбурга» Дениса Черышева не устроит»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё – в строю «Динамо»
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не подпишет Черышева
17:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названа лучшая команда Мелбет-Первой лиги по созданным голевым моментам
17:34 · Россия. Премьер-лига
Джикия мог перейти в «Бешикташ»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Мы понимаем, что «Крылья» очень прилично играют дома»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов рассказал, чего не хватает Зиньковскому
17:22 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что в «Локомотиве» собраны самые перспективные российские футболисты
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Факел» поможет пострадавшим от теракта
17:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черевченко согласен заменить Кононова в «Торпедо» слухи
17:12 · Россия. Премьер-лига
В «Ювентусе» отреагировали на информацию о работе над трансфером Митая из «Локомотива»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: Конечно, на «Урал» давит неудачная серия
16:59 · Россия. Премьер-лига
Бобёр: «Надеюсь, дома «Крылья Советов» покажут результат в матче с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем