В «Ювентусе» отреагировали на информацию о работе над трансфером Митая из «Локомотива»

Джованни Манна, который в «Ювентусе» работает на посту заместителя спортивного директора, прокомментировал информацию о том, что клуб работает над трансфером защитника Марио Митая из «Локомотива».

«Я и спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли не ведём никаких переговоров с «Локомотивом» по трансферу Митая. Более того, я вам скажу, что его нет даже в нашем шорт‑листе на усиление команды», - сказал Манна, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

20-летний Марио Митай провёл за «Локомотив» в этом сезоне 19 матчей. Результативными действиями защитник не отмечался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Митая в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что «Локомотив» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.