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Мусаев может сменить «Краснодар» на сборную, Черчесова нет в списках слухи

28 Марта 2024 • 16:45 Комментировать

Мурад Мусаев, который недавно вернулся на тренерский мостик «Краснодара», может получить приглашение на пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В то же время отмечается, что главным кандидатом на эту должность является Гурбан Гурбанов. Что касается слухов о возможном назначении Черчесова, то, по данным источника, они неправдивы. Черчесова нет в списках, хотя его кандидатуру, вероятно, пытались лоббировать некоторые агенты.

Отметим, что Станислав Черчесов не имеет тренерской работы с прошлого лета после ухода из «Ференцвароша».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Гурбан Гурбанов Мурад Мусаев ещё теги
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