Мурад Мусаев, который недавно вернулся на тренерский мостик «Краснодара», может получить приглашение на пост главного тренера сборной Азербайджана. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В то же время отмечается, что главным кандидатом на эту должность является Гурбан Гурбанов. Что касается слухов о возможном назначении Черчесова, то, по данным источника, они неправдивы. Черчесова нет в списках, хотя его кандидатуру, вероятно, пытались лоббировать некоторые агенты.

Отметим, что Станислав Черчесов не имеет тренерской работы с прошлого лета после ухода из «Ференцвароша».